Coronavirus, in tutta la provincia di Latina un solo nuovo caso positivo

Latina e provincia – In tutta la provincia di Latina si è registrato un solo nuovo caso positivo. Il paziente è residente a Terracina ed è trattato a domicilio. In totale, sono 512 i positivi registrati in terra pontina dall’inizio dell’emergenza. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl di Latina.

Dei 506 pazienti risultati positivi, 2 sono ricoverati la Terapia Intensiva del Goretti. Sale il numero dei pazienti negativizzati, attualmente 282. Cala il numero dei pazienti in isolamento domiciliare, attualmente 571. Parallelamente 8924 persone hanno terminato il periodo di isolamento. Non si registrano nuovi decessi.

Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o rientro al proprio domicilio/residenza). Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Al fine di non determinare allarme tra la popolazione si chiede di far esclusivamente riferimento a fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la Direzione Generale dell’Azienda ASL. Si raccomanda di recarsi in Pronto Soccorso solo se necessario e di far riferimento al numero verde 800 118 800, al 1500, al fine di gestire al meglio l’emergenza mantenendo gli standard di cura della sanità regionale.

Si comunica che da oggi il Servizio Farmaceutico Ospedaliero della Asl, ha attivato un punto di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

