Covid-19, proseguono gli incontri del tavolo “Patto per Latina”

Latina – Si è svolto in videoconferenza il terzo incontro, dopo quelli con i rappresentanti dei settori commercio e industria, nell’ambito del tavolo “Patto per Latina”. Erano collegati i rappresentanti degli Ordini professionali, del Dipartimento di Medicina, del Centro di Ricerca in Biofotonica e del Cersites dell’Università La Sapienza – Polo di Latina.

La videoriunione si è svolta in un clima estremamente cordiale e costruttivo, sono stati trattati alcuni importanti temi che con la riapertura diventano di più stringente attualità come i cantieri e la manutenzione e i modi possibili per rendere le lavorazioni più veloci. Si è discusso inoltre dell’idea di creare dei supporti per aiutare gli studenti universitari fuori sede nell’affrontare i contratti di locazione.

“Continuo ad apprezzare la disponibilità al dialogo e i suggerimenti che stanno arrivando – dichiara il sindaco Damiano Coletta a margine della riunione. Il ‘Patto per Latina’ sta dimostrando la volontà di tutte le componenti economiche e sociali di voler contribuire a fronteggiare la contingente fase di emergenza e il successivo rilancio dell’economia, un’occasione anche per ridisegnare insieme una Latina più efficiente, moderna e inclusiva. Durante le riunioni ho anche scoperto un’altra utilità, quella cioè di contribuire a chiarire aspetti amministrativi che potrebbero creare fraintendimenti nella componente politica del tavolo”.

