Giornata di Festa Camici Bianchi, la Federcalcio appoggia l’iniziativa

Roma – Anche la Federcalcio darà il suo sostegno alla Giornata di Festa dei Camici Bianchi. Il presidente federale Gabriele Gravina e i commissari tecnici della Nazionale maschile e femminile, Roberto Mancini e Milena Bertolini, hanno sottoscritto l’appello del regista Ferzan Ozpetek rilanciato da SIAE affinché il 20 febbraio di ogni anno, a partire dal 2021, diventi una giornata dedicata a medici, infermieri, farmacisti e a quanti lavorano negli ospedali.

Sono oltre 13.000 le persone che sinora hanno sottoscritto l’appello sulla piattaforma www.festadeicamicibianchi.it compresi centinaia di personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha manifestato il suo apprezzamento per l’iniziativa dedicata a coloro che hanno combattuto e continuano a combattere il Covid-19 in prima linea. Il 20 febbraio rappresenta una data significativa visto che il giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell’Ospedale di Codogno, ha individuato il ‘paziente uno’ in Italia.

La Federcalcio conferma così la sua vicinanza a tutto il personale sanitario, a cui insieme ad altre categorie professionali coinvolte in prima linea nella lotta al Covid-19 ha deciso nei giorni di scorsi di assegnare un simbolico Scudetto del Cuore (leggi qui) in occasione di un evento ad hoc che vedrà scendere in campo anche le Nazionali di Roberto Mancini e Milena Bertolini.

Tra le iniziative messe in campo dalla Federazione, che per queste emergenza ha messo a disposizione della Protezione Civile di Firenze il Centro Tecnico Federale di Coverciano, anche un contributo diretto di 100 mila euro all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e una campagna di sensibilizzazione sui comportamenti da adottare per contenere il contagio denominata #leregoledelgioco che ha visto il coinvolgimento dei calciatori e delle calciatrici della Nazionale.

