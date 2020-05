Gravina al Calcio Paralimpico: “Facciamo squadra. Rendete forte il punto debole”

Roma – “Abbiate cura di voi e dei vostri cari, allenatevi a casa, mantenetevi ‘connessi’, continuate a fare squadra e giocate questa partita che inaspettatamente ci ha messo in rosa senza esserci prima allenati, con la convinzione di vincere. Il calcio è stato un veicolo che mi ha permesso di scoprire la bellezza di chi, come tutti voi in ruoli diversi, ha la capacità di rendere forte il punto debole”, con queste parole il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina in questi giorni d’emergenza ha voluto far sentire la propria vicinanza alle associazioni sportive della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale che ha chiuso anticipatamente tutta l’attività calcistica su territorio nazionale della stagione 2019/2020”.

Il presidente federale nella sua lettera ha voluto inviare un messaggio di speranza e incoraggiamento a tutti gli attori principali di questa splendida avventura avviata lo scorso 30 gennaio 2020 con il calcio d’inizio ufficiale dell’attività sportiva in tutta Italia.

Il numero uno della FIGC ha inoltre esortato tutti i tesserati a mantenere vivo lo spirito che ha visto nascere e progredire la neonata Divisione federale, con l’augurio condiviso di poter riavviare al momento giusto il motore della ripartenza con lo sguardo rivolto insieme verso un orizzonte comune di crescita e inclusione sociale.

Mai come adesso è fondamentale comportarsi come una squadra di calcio pensando solo all’obiettivo comune, con la consapevolezza che a volte anche fermarsi è un atto di forza per poi ripartire tutti insieme accomunati dalla stessa identica passione per il calcio.

(fonte@figc.it)(foto@Bizzi)