Autocertificazione per la Fase 2: ecco il nuovo modulo da compilare

Roma – È disponibile sul sito del ministero dell’Interno il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 4 maggio (clicca qui per scaricare l’autodichiarazione per la Fase 2). Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali (clicca qui per visionare il modello barrato). L’autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

