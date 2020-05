Civitavecchia, lavori alla condotta idrica: ecco le zone che resteranno senz’acqua

Civitavecchia – Martedì prossimo, 5 maggio, si terranno interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria su importanti condotte, che renderanno necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone dei comuni di Civitavecchia e Tolfa. Ne ha dato notizia al Comune di Civitavecchia il gestore del servizio, Acea Ato 2.

Di conseguenza, dalle ore 6 alle ore 23:30 di martedì si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze di San Liborio, Campo dell’Oro, Boccelle, via Don Mandolini, San Gordiano, via del Casaletto Rosso alta, via Terme di Traiano alta (fino all’intersezione con via dell’Immacolata), Cisterna Faro (fino all’intersezione con Strada Mediana), via Bandita delle Mortelle. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.