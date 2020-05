Coronavirus, oggi 3 maggio salgono a 28 i casi a Fiumicino

Fiumicino – “Sono arrivati in mattinata gli aggiornamenti della Asl Rm3 sui contagi in città“. A quanto si apprende dalle dichiarazioni del sindaco Esterino Montino oggi 3 maggio 2020 altri due casi di persone positive al Coronavirus si aggiungono ai 26 del bollettino Asl di ieri sabato 2 maggio (leggi qui).

“Purtroppo dobbiamo registrare un piccolo aumento dei casi – spiega il sindaco -. In questo momento, infatti, le persone positive al coronavirus sono 28, mentre sono 48 le persone in sorveglianza attiva”.

“È evidente che la pandemia non è finita – sottolinea Montino – e che non dobbiamo abbassare l’attenzione. Le riaperture previste da domani non devono farci pensare che sia tutto risolto e non devono essere interpretate come un “liberi tutti” perché non lo sono”.

“Servono ancora molta prudenza, molta cautela e molto buon senso da parte di tutte e tutti – conclude il sindaco -. Rispettiamo le distanze di sicurezza, usiamo la mascherina, laviamoci spesso le mani e usciamo solo nei casi previsti dall’ultimo decreto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino