di FABIO BERETTA

Città del Vaticano – “Ancora una volta vorrei esprimere la mia vicinanza agli ammalati di Covid-19, a quanti si dedicano alla loro cura a tutti coloro che, in qualsiasi modo, stanno soffrendo per la pandemia. Desidero, nello stesso tempo, appoggiare e incoraggiare la collaborazione internazionale che si sta attivando con varie iniziative, per rispondere in modo adeguato ed efficace alla grave crisi che stiamo vivendo”.

Foto 3 di 5









Dalla biblioteca del Palazzo Apostolico, dove da due mesi a questa parte il Pontefice recita la preghiera domenicale dell’Angelus (nel tempo di Pasqua sostituita dal Regina Coeli), Papa Francesco incoraggia lo studio delle cure contro il coronavirus, sottolineando l’importanza di “mettere insieme le capacità scientifiche, in modo trasparente e disinteressato, per trovare vaccini e trattamenti e garantire l’accesso universale alle tecnologie essenziali che permettano ad ogni persona contagiata, in ogni parte del mondo, di ricevere le necessarie cure sanitarie”.

(Il Faro online) – Foto © Vatican Media