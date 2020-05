Differenziata a Civitavecchia, è polemica sulla revoca del porta a porta in zona 2

Civitavecchia – Con la deliberazione numero 47 del 30.4.2020 la Giunta di Civitavecchia ha stabilito che dal mese di luglio verrà revocato il porta a porta in tutta la zona 2 (che parte dalla mediana e comprende tutte le periferie cittadine) e verrà sostituita con la raccolta differenziata su sede stradale.

Una delibera che ha acceso una dura polemica con le forze di opposizione e le associazione ambientaliste del territorio. “In buona sostanza – tuonano gli attivisti del M5S – in tutta la zona 2 torneremo a vedere lo scempio dei cassonetti che con molta probabilità torneranno a tracimare rifiuti indifferenziati aumentando il costo del conferimento in discarica e diminuendo così gli introiti della vendita dei rifiuti differenziati (la plastica a Civitavecchia grazie al porta a porta viene venduta a prezzo maggiorato grazie al fatto che viene considerata di alta qualità).

E’ folle l’idea dei nostri amministratori di tornare anni luce indietro e noi come cittadini ci stiamo organizzando per impedire in tutti i modi che questo scempio diventi realtà. Il Sindaco e la sua Giunta, se non fanno un passo indietro, è meglio che si dimettano subito per il bene di tutti”.

Sullo stesso tono Fare Verde Gruppo di Civitavecchia: “La raccolta “porta a porta” dei Rsu deve continuare nel territorio di Civitavecchia meglio di quanto fatto finora, garantendo un miglioramento della “qualità della vita”.

“Una scelta illogica e contrastante con il miglioramento della qualità delle risorse raccolte differenziatamente. Inoltre, considerato che dal mese di luglio p.v. dovrebbe essere attuato questo “ritorno al passato”, si chiede all’Amministrazione Comunale se saranno acquistati nuovi cassonetti e con quali soldi, stanti le ristrettezza economiche della ditta comunale Csp”.

“Si torna indietro – afferma il Comitato Sole – , rispunteranno i cassonetti stradali, la città sarà più sporca e verrà interrotto il percorso virtuoso della chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti. Oggi che abbiamo raggiunto l’obiettivo del 75% di rifiuto differenziato, un risultato importante ottenuto grazie al contributo dei cittadini e al sistema di raccolta porta a porta, l’unico che consente di ottenere i più alti livelli di differenziazione dei rifiuti ai fini del recupero del materiale, l’Amministrazione vuole fare marcia indietro.

Ma la giustificazione accampata nella delibera di giunta, quella dei tagli ai costi per risanare i conti della Csp, non regge. La raccolta differenziata è finanziata con la Tari e il contributo di 2 milioni di euro finalizzato proprio per i piani attuativi del porta a porta.

La delibera è inaccettabile. Vogliamo che sia ritirata, chiediamo perciò al Sindaco di ritornare sulla decisione e di continuare il percorso iniziato con il porta a porta fino alla applicazione della tariffa puntuale, affinché non ci sia più necessità di conferire ancora rifiuti in discarica o di bruciarli negli inceneritori.

A stretto giro arriva puntuale la replica di Forza Italia: “Siccome avevamo promesso di adeguare la raccolta differenziata con un sistema funzionale, più igienico e moderno e meno dispendioso per i cittadini e per le casse comunali, questo faremo.

Perciò il futuro di questa città prevede che nelle zone di periferia e nei quartieri più popolosi si provvederà alla realizzazione di isole ecologiche, sorvegliate, dove i cittadini potranno conferire con comodità e sicurezza i loro rifiuti ben differenziati, il che é anche una garanzia di sostenibilità dell’azienda e quindi per il posto di lavoro dei dipendenti (ma solo di quelli che si danno da fare, non certo per i pochi e ben nascosti nullafacenti).

Alle vedove dei mastelli esposti al vento da inseguire, della plastica e della carta che ruzzolano per le strade, degli animali randagi che banchettano con l’umido, manderemo dei fiori, magari incartati nelle pagine dei giornali che annunciano che anche la loro “sindaca” Raggi sta frettolosamente abbandonando il porta a porta a Roma perché insostenibile in certi quartieri. Chissà, forse così si consoleranno anche della scoppola elettorale che ancora devono digerire…”