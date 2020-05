Fase 2 a Santa Marinella: riaprono le spiagge ma solo di giorno e con l’obbligo delle mascherine

Santa Marinella – Al via la Fase 2 del’emergenza coronavirus anche a Santa Marinella. Il sindaco, Pietro Tidei, in una lettera inviata ai cittadini, spiega le due ordinanze – firmata nelle scorse ore – a seguito del nuovo Dcpm del 26 aprile. “Tutti noi – afferma Tidei – ci aspettavamo maggiori, se così si può dire, ‘concessioni’ da parte del Governo per tornare ad una graduale normalità. Così non è stato e questo ci fa riflettere sul fatto che non dobbiamo abbassare la guardia mantenendo ancora alto il livello delle precauzioni e prescrizioni”.

“Ancora una volta – prosegue – i Sindaci sono chiamati ad attuare il Decreto implementando, con ordinanze proprie, le misure di contenimento che possano adeguarsi meglio al proprio territorio. Dopo un confronto con le forze politiche locali e le forze dell’ordine, ho pubblicato due ordinanze sindacali con indicazioni più specifiche inerenti la vita quotidiana, il tempo libero, lo sport, gli spostamenti, il mercato rionale, ecc”.

I punti principali delle ordinanze

Validità – Dal 4 al 18 maggio 2020;

Utilizzo delle mascherine – E’ obbligatorio indossare le mascherine in spazi pubblici e privati, all’aperto ed al chiuso, oltre che nei mezzi di trasporto di linea (Tpl) e non (taxi, Ncc). Possono essere dispensati dall’utilizzo delle mascherine, bambini con età inferiore ai 6 anni nonché persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione (medico di base, specialista, pediatra ecce cc). Gli sportivi nel corso dell’attività, per favorire la respirazione, potranno tenere la mascherina abbassata che dovrà essere immediatamente alzata nel caso di incontro di altre persone. Su questo tema che è stato oggetto di polemica locale, ricordo che il premier Conte ha già imposto l’utilizzo di protezioni in spazi chiusi; ragion per cui la vendita di alcuni dispositivi tipo la mascherina chirurgica, è stata imposta ad un prezzo di 0,50€ (leggi qui)

Parchi, giardini, aree verdi e spazi comunali all’aperto – Dopo un capillare lavoro di sfalcio e ripulitura da parte della Sms Servizi, parchi, giardini, aree verdi e spazi comunali all’aperto torneranno ad essere fruibili esclusivamente per attività sportive e motorie in forma individuale, condizionata al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e con l’obbligo di utilizzo della mascherina protettiva. Per i minori e/o le persone non completamente autosufficienti è consentito l’ausilio di un accompagnatore.

Distanziamento sociale – Per le attività sportive il distanziamento sociale è individuato nella misura di 2 metri e di almeno 1 metro per ogni altro tipo di attività, così come stabilito dal Dpcm del 26 aprile 2020;

Aperture di spiagge e arenili – Si potrà tornare a fruire degli arenili e delle spiagge esclusivamente dal lunedì al venerdì nelle ore diurne (6:00/20:00), per attività sportive e motorie in forma individuale. Si rammenta l’assoluto divieto delle attività ricreative e sportive legate al mare nonché il divieto di balneazione in considerazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio N. T00077 del 17/04/2020 (no alla pesca, il surf, kitesurf ecc. ecc.. ) ovviamente con nuovo Decreto del Presidente della Regione e con il chiarimento richiesto dalla Guardia Costiera in ordine alla classificazione di molte attività legate al mare, provvederemo a comunicare nuove disposizioni nel merito, speriamo meno stringenti. Vietato lo stazionamento ed ogni forma di assembramento (non si potrà stazionare e prendere il sole in spiaggia).

Mercati e mercati rionali– Sospesi (con ordinanza sindacale Numero 38 del 02-05-2020, disponibile in fondo alla pagina) i mercati e i mercati rionali sino alla data del 31 maggio 2020. Decisione che ha incontrato l’unanimità della maggioranza e minoranza.

Spostamenti – Per quanto riguarda gli spostamenti, nell’ordinanza non vengono poste ulteriori limitazioni e/o prescrizioni rispetto a quelle del Governo. Oltre alle regole che già conosciamo dai vari decreti, il Dpcm 26 aprile 2020 introduce piccole novità che vi invito a leggere nel testo stesso (leggi qui). Resta l’obbligo di produrre autocertificazione per gli spostamenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella