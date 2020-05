Festa della Madonna a Nettuno, luci e musica dai balconi: l’omaggio della banda “Angelo Castellani”

Nettuno – Il complesso bandistico Angelo Castellani di Nettuno ha reso omaggio alla Madonna delle Grazie suonando dalla propria abitazione. Il video, realizzato nel giorno in cui si sarebbe tenuta a Nettuno la processione di andata in onore di Nostra Signora delle Grazie, patrona della città di Nettuno, è disponibile sui canali social del Comune.

La cittadinanza unita ha celebrato la Festa della Madonna accendendo anche delle luci sui balconi:”Una Nettuno più unita, oltre le distanze, in onore della Madonna Delle Grazie”. È quanto si legge in una nota del Comune.

“A nome di tutta l’Amministrazione Comunale – ha commentato il vicesindaco Alessandro Mauro – voglio ringraziare tutti i cittadini nettunesi che stasera 2 maggio, nel momento in cui si sarebbe svolta la processione di andata in onore della Madonna delle Grazie, hanno raccolto l’invito di esporre una candela illuminando tutta la città di Nettuno. Un piccolo gesto, un segno, che però ci ha fatto sentire meno distanti in questo momento di emergenza. Nettuno è unita più che mai ed con questo spirito che saprà rialzarsi. Evviva Maria, Evviva Nettuno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno