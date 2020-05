Gaeta, in città approdano le “sentinelle” anti Coronavirus

Gaeta – Per le vie di Gaeta stanno per approdare le “sentinelle” anti Coronavirus, ovvero dei volontari che si preoccuperanno di controllare che tutte le norme per mitigare il più possibile il contagio vengano effettivamente rispettate.

“Queste persone, che ho definito dei “sensibilizzatori” – ha fatto il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – ci aiuteranno a ricordare le misure da adottare per la nostra tutela nella quotidianità di ogni giorno. Ci vuole però la collaborazione di tutti.”

I volontari, che saranno facilmente riconoscibili per via della casacca rossa che indosseranno, sono in parte ausiliari della società “Blu Gaeta” aiuteranno i gaetani a convivere con questa fase due dell’emergenza, cercando, allo stesso tempo, di far rimanere la città una sorta di isola felice rispetto al numero dei contagi.

“Continueremo nel segno della responsabilità che ci ha contraddistinto in tutto questo periodo. Di fronte abbiamo un avversario subdolo, che questione di tempo, sconfiggeremo totalmente. Un virus dall’apparenza ineluttabile, che continuerà a circolare, purtroppo, anche dal 4 maggio in poi. Quindi mettiamoci in testa che nulla è cambiato per ora, anzi.

Da lunedì 4 maggio dobbiamo, più di prima e con maggiore determinazione e costanza, continuare a fare la nostra parte. La cautela è fondamentale per non rendere vano l’immenso lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Le sentinelle – conclude Mitrano – sono nuovo servizio che ci aiuterà a far rispettare il distanziamento sociale e quelle buone pratiche fondamentali per evitare la diffusione del virus ed ogni rischio di contagio.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaeta