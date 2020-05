Il calcio aspetta ancora. Spadafora: “Allenamenti non prima del 18 maggio”

Roma – Smentisce chiaramente il ministro dello sport Vincenzo Spadafora le notizie diffuse in serata circa un ritorno agli allenamenti delle squadre di Serie A. Lo fa tramite un post accorato sulla sua pagina ufficiale di Facebook: “Gli allenamenti non riprenderanno prima del 18 maggio. L’ho sempre detto sul calcio”.

E’ circolato un provvedimento del Viminale circa la ripresa dello sport di domani. E domani riprenderanno ad allenarsi gli atleti di interesse nazionale, ma solo per il training individuale: “..consente, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private. Nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”. Questo uno stralcio del documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, inviato ai prefetti. Valido evidentemente per gli altri sport, ma non ancora per il calcio.

(Il Faro on line)