Nel Lazio, dal 6 maggio, via libera agli allenamenti degli sport a squadre

Roma - Dal 6 maggio nel Lazio sarà consentito l'allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. E' quanto prevede una ordinanza emessa nella serata di sabato 2 maggio dalla Regione Lazio. E' consentito, "l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali" (fonte Ansa).

L’#ASRoma ringrazia la @RegioneLazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale pic.twitter.com/KDx7kagwlZ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 2, 2020