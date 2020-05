Ostia, uomo completamente nudo trovato morto tra gli scogli

Ostia – Il corpo di un uomo completamente nudo è stato trovato questa mattina, sul lato di ponente della scogliera del porto turistico. Non si conoscono le cause del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto in via dell’Idroscalo, tra gli scogli adiacenti i capannoni del cantiere nautico “Rizzardi“, oltre il porto turistico. Sul posto, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco con l’ausilio del nucleo sommozzatori, la Polizia di Stato e il 118.

I sommozzatori, dopo aver constatato l’effettiva presenza del cadavere dell’uomo, hanno provveduto al suo recupero.

I medici del 118 hanno riscontrato l’avvenuto decesso dell’uomo che non indossava nulla. Al riscontro obiettivo, il corpo presentava una ferita lacerocontusa sul sopracciglio sinistro. Di dimensioni minute (altezza circa 150 cm), l’uomo ha un’età apparente tra i 50 e i 60 anni.

La polizia sta svolgendo le indagini per risalire alla sua identità mentre per le cause del decesso bisognerà attendere l’esame autoptico.