Pomezia, l’iniziativa di StudioEffe: una rubrica online di supporto per la ripartenza delle imprese

Pomezia – “A partire dal 4 maggio saranno molte le piccole e medie imprese che si appresteranno a riprendere le proprie attività produttive. In conformità al Dpcm del 26 aprile, entro questa settimana sono richieste specifiche misure propedeutiche, necessarie all’adeguamento di standard che garantiscano una ripartenza in piena sicurezza. La sospensione momentanea delle attività a causa dell’emergenza Covid-19 ha completamente stravolto ritmi e modalità di produzione ed erogazione servizi. E’ dunque comprensibile come il rigoroso adeguamento richiesto al fine di assicurare la massima protezione per lavoratori e clienti, possa rivelarsi fonte di enorme stress e generare confusione”. Così in un comunicato stampa l’azienda di Pomezia StudioEffe.

“In questa fase delicata, – continua StudioEffe – è bene tener conto di quanto possa risultare fondamentale il supporto di esperti che siano in grado di guidare gli imprenditori in un percorso che si evolve di settimana in settimana. A tal fine, StudioEffe di Pomezia ha elaborato una serie di articolati protocolli di protezione declinabili per le diverse attività di produzione e/o servizi, che i titolari Daniele Filipponi e Giorgia Landolfi hanno deciso di divulgare e mettere a disposizione del mondo dell’imprenditoria attraverso una serie di video esplicativi accessibili a tutti“.

“Ritengo sia di fondamentale importanza – commenta Filipponi – consentire agli imprenditori di ripartire con grande energia e fiducia nel futuro, ma è bene che la ripartenza avvenga senza commettere errori che possano compromettere la salute di lavoratori e clienti. Le nuove regole sono necessarie ed estremamente rigorose, e noi di StudioEffe abbiamo deciso di offrire un valido strumento di ausilio che consentirà alle varie categorie di professionisti di aprire le proprie attività in totale sicurezza. Nei nostri video parleremo dei dispositivi di protezione, di valutazione rischi, di procedure di sanificazione e più in generale, di come adeguare i luoghi di lavoro in ottemperanza alle disposizioni previste dal Dpcm. Terremo costantemente aggiornati gli imprenditori, settore per settore, sugli sviluppi e le evoluzioni normative.”

I video saranno visionabili sui canali Social e YouTube di StudioEffe, accessibili a tutti, con l’intento di proporre una rubrica di supporto al mondo dell’imprenditoria.

