Regione Lazio, dal 4 maggio riaprono le toelette per animali

Roma – Dal 4 maggio sarà consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, “purché il

servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità ‘consegna animale per toelettatura-ritiro animale’, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale”. A deciderlo è l’ordinanza pubblicata dalla Regione Lazio in data 2 maggio 2020 e attualmente in vigore sino al 17 maggio.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ORDINANZA COMPLETA

