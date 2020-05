Terracina e il coraggio di un bambino di 10 anni: chiama il 113 per denunciare il padre

Terracina – È la storia di un bambino di 10 anni e del suo coraggio. Il coraggio di prendere in mano un telefono, chiamare il 113, raccontare la propria storia e denunciare una situazione familiare ormai invivibile. La storia di un papà diventato violento dopo aver perso il lavoro. E che da diversi mesi non riusciva più a contenersi, sempre nervoso e in preda ai fumi dell’alcol.

Una situazione peggiorata anche per via della quarantena cautelativa messa in atto per mitigare l’emergenza Coronavirus. Una situazione impossibile da sopportare per quel bambino, costretto in casa, a vedere il padre che impreca e percuote la madre.

Così, lo scorso 30 aprile è arrivata la telefonata alle Forze dell’ordine. Il bambino ha spiegato ai militari del commissariato di Terracina dove abitava e ha così posto fine all’incubo. Il tempestivo intervento degli agenti, infatti, ha consentito di accertare la veridicità della segnalazione.

Giunti sul posto, i miliari hanno trovato la donna e il bambino in strada, dopo l’ennesimo episodio di maltrattamenti subiti dal loro congiunto. L’uomo, invece, che si trovava all’interno dell’abitazione era in preda ai fumi dell’alcool. Dopo essersi ripreso, ha opposto resistenza ai Pubblici ufficiali, cercando, invano, di sottrarsi all’identificazione.

La donna, a causa delle percosse subite, è stata accompagnata all’ospedale di Terracina, dove sono state riscontrate lesioni personali. Il bambino, visibilmente provato dalla vicenda, è stato ristorato e assistito dagli Agenti.

Un coraggio, quello del bambino, che ha dato alla madre la forza di formalizzare una denuncia nei confronti del congiunto, ripercorrendo i singoli episodi che l’hanno vista vittima insieme al bambino.

Ora, l’uomo, di anni 40, è stato denunciato in stato di libertà per rispondere all’A.G. dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico ufficiale. Contestualmente sono state interessate le Autorità preposte per eventuali provvedimenti a tutela del minore, il quale, insieme alla madre, è stato collocato in idonea struttura, ove potranno ricevere la dovuta assistenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina