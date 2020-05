Le novità make-up per la primavera 2020 by Pupa Milano.

Vi presento le novità proposte da Pupa Milano (leggi qui) per la primavera 2020 (leggi qui) riguardanti prodotti per il make-up viso come i blush, i bronzer e gli illuminanti, il trucco degli occhi come le matite-eyeliner ed i kajal, e il trucco delle labbra con delle matite e dei rossetti sia in formato stick che liquidi (leggi qui).

Prodotti make-up viso

Lo Sculpt Bronze Blush (25 euro) è una maxi terra compatta composta da una polvere Sculpt che scolpisce il viso e crea l’effetto contouring, dalla terra abbronzante Bronze e dal Blush che enfatizza le guance e gli zigomi. Sono presenti le tonalità n.001 Light Skin, n.002 Medium Skin e n.003 Dark Skin per adattarsi ai vari incarnati (leggi qui).



L’Extreme Blush Matt (17 euro) è un blush compatto dal finish opaco che dona al viso un colorito fresco e naturale, grazie alla texture morbida che si fonde con la pelle. Lo si può applicare con un pennello o con le dita, e sono disponibili 6 tonalità da quelle rosate a quelle color pesca (leggi qui).

L’Extreme Blush Radiant (17 euro) è un blush compatto dal finish luminoso che esalta l’incarnato rendendolo più splendente. E’ declinato nelle tonalità n.010 Bronze Fever, n.020 Pink Party, n.030 Coral Passion e n.040 Orange Vibes.

L’Extreme Blush Glow (17 euro) è un prodotto compatto a metà tra un blush ed un illuminante. Le tonalità presenti sono la n.100 Exotic Rose e la n.200 Raspberry Pink.

L’Extreme Blush Duo (17 euro) è un blush compatto composto da 2 colori di cui uno più scuro che scolpisce e dà profondità al viso, e l’altro luminoso che dona luce al volto. Sono disponibili le tonalità n.110 Radiant Amarant/Glow Watermelon, n.120 Radiant Caramel/Glow Spice, n.130 Matte Salmon/Radiant Peach e n.140 Radiant Flamingo/Glow Creamy.

Prodotti trucco occhi

Le Powder Eye Pencil (17 euro) sono delle matite-eyeliner la cui texture leggera ricorda quella di una polvere libera, per cui applicate e sfumate sulla palpebra ricreano un finish cipriato ed un look smoky. Sono disponibili le colorazioni n.001 Powdery Black, n.002 Powdery Grey, n.003 Powdery Brown, n.004 Powdery Terra di Siena, n.005 Powdery Taupe e n.006 Powdery Khaki (leggi qui).

Le Extreme Kajal (16,50 euro) sono delle matite occhi-kajal dal tratto iper-pigmentate e cremoso, e disponibili nelle tonalità n.001 Extreme Black, n.002 Extreme Brown, n.003 Extreme Blue, n.004 Extreme Butter, n.005 Extreme Peacock e n.006 Extreme Malachite.

Prodotti trucco labbra

Gli Shine Up! (17 euro) sono delle matite-rossetto a lunga tenuta e dal finish scintillante, che aderiscono alle labbra consentendo un’applicazione precisa del prodotto grazie alla loro punta. Sono presenti 12 tonalità dalla nude alla rosa, dalla fucsia alla rossa (leggi qui).

Il Nude Obsession Lipstick (17,50 euro) è un rossetto liquido che esalta la bellezza naturale delle labbra grazie alla sua texture cremosa ma non appiccicosa, che crea un effetto ottico plumping 3D. Il colore è pieno sin dalla prima passata e sono disponibili diverse tonalità, tutte facenti parte della gamma dei nude (leggi qui).

L’I’M Nude (17,50 euro) è un rossetto stick dal finish cremoso, che esalta le labbra donando loro una sensazione di comfort assoluto. Sono presenti le tonalità nude dalla più chiara alla più scura, n.001 Baby Doll, n.002 Bralette, n.007 Brassiere e n.008 Guepiere.

