Ardea,”rissa” all’ufficio anagrafe: scoppia la discussione e intervengono le Forze dell’Ordine

Ardea – Carabinieri e polizia municipale intervengono per sedare una discussione al limite della rissa presso l’ufficio anagrafe sulla Rocca di Ardea. Il rapido intervento si è reso necessario in quanto alle numerose persone che si erano recate all’anagrafe è stato riferito dall’ufficio che avrebbero potuto riceverne soltanto otto.

Da qui la scintilla che ha portato i cittadini ad alzare la voce e a inveire contro gli ignari impiegati, “colpevoli” di dover far applicare delle direttive imposte dall’alto.

Dopo la chiusura della Delegazione di Tor San lorenzo e di Montagnano, l’ufficio anagrafe della Rocca di Ardea ha accentrato a sé tutto il bacino di utenza di questi due quartieri, causando così una serie di disagi, maggiorati dal fatto che la sala d’ aspetto dell’ufficio non supera i 20 mq.

L’episodio di questa mattina nasce dall’esasperazione dei cittadini, non dovuta soltanto ai lunghi periodi di attesa negli uffici, ma anche all’invito da parte del servizio anagrafe di inviare le richieste telematicamente o di rivolgersi al centralino per avere un appuntamento. I cittadini lamentano a tal proposito la scarsa efficienza del centralino del Comune di Ardea, problema questo non legato soltanto al servizio anagrafico ma anche ad altri uffici, a detta dei cittadini. Non è la prima volta che accade un qualcosa di simile ad Ardea, come ad esempio la richiesta dei buoni spesa risolta attraverso uno scatolone posto all’esterno di una delle sedi comunali.

Nonostante il momento di tensione vissuto questa mattina all’Anagrafe di Ardea, la calma è stata immediatamente riportata dalle Forze dell’Ordine, che hanno poi proseguito nel controllo del territorio.

