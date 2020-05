Covid-19, ad Ardea consegnati dalla Croce Rossa pacchi alimentari a 800 famiglie

Ardea – Sono state numerose le attività svolte dalla Croce Rossa Italiana nel territorio di Ardea a favore della popolazione durante il periodo di emergenza sanitaria. Negli ultimi 50 giorni, dall’inizio della conclamata pandemia, i volontari impegnati quotidianamente nel territorio di Ardea sono stati pari a 15 unità, per un totale di circa 750 presenze. Con tre automezzi in dotazione, hanno percorso circa 9500 chilometri per il recapito di farmaci e spesa, per taxi sanitario e staffette, sostegno per prelievi bancomat ed altre esigenze richieste dai cittadini. Ad illustrare le attività svolte è Ketty Corinaldesi, Presidente della Cri sezione di Ardea, che spiega:

“Sono state evase circa 800 richieste di pacchi viveri e prestato ausilio alla Polizia Locale per il recapito di circa 300 buoni spesa del Comune. Un grande sforzo dei volontari che dimostra la vera essenza del nostro servizio, volto alla tutela e protezione della vita, al supporto e all’inclusione sociale. Siamo stati testimoni della grande solidarietà che esiste nel nostro territorio e questo ci rende orgogliosi di aver offerto ai cittadini il nostro impegno e la nostra professionalità”.

“Siamo sempre allerta – conclude Corinaldesi – per perseverare al meglio nella nostra missione di essere sempre pronti ad azioni concrete, ad intervenire per ogni emergenza o disastro come abbiamo sempre fatto e stiamo facendo in questo triste momento di pandemia. Voglio ricordarvi che anche con un piccolo vostro aiuto riusciremmo a fare sempre di più. Vi chiedo di ricordarvene nella prossima dichiarazione dei redditi, di destinare il 5 per mille al CF 13845881005 CROCE ROSSA ARDEA”.

