Previsioni Meteo Italia

Evoluzione: da lunedì 4 maggio inizia la tanto attesa fase 2 dell’emergenza Coronavirus, e quindi ci interessa particolarmente conoscere come sarà il tempo. Ebbene dopo le infiltrazioni instabili e più fresche della domenica, l’anticiclone sub tropicale insediatosi sul Mediterraneo occidentale avanzerà ulteriormente verso levante per abbracciare buona parte della Penisola. I suoi massimi non riusciranno però a raggiungerci completamente restando per lo più confinati tra le Isole Baleari e la Sardegna. Nel contempo una saccatura di matrice scandinava scivolerà sull’Europa orientale con obiettivo il Mar Nero e la Turchia. Tra le due figure bariche contrapposte una terra di nessuno per così dire in cui le pressioni non saranno né troppo alte né troppo basse, ma tali da consentire qualche debole disturbo instabile seppur molto localizzato.

Meteo lunedì 4 maggio. I settori più esposti alla possibilità di qualche annuvolamento più consistente e di qualche pioggia, saranno quelli adriatici centro meridionali ma le infiltrazioni da est potranno portare qualche annuvolamento anche al nord e qualche locale fenomeno al Nordovest. La giornata in cui inquadriamo questi disturbi sarà quella di mercoledì 6 maggio. Dal punto di vista climatico si configura un ulteriore aumento delle temperature che sarà più sensibile sulle Isole Maggiori, sulle regioni tirreniche e sulla Val padana. Previsti su questi settori valori massimi anche prossimi ai 28°C .

Meteo martedì e mercoledì 5-6 maggio. A seguire da giovedì-venerdì l’anticiclone dovrebbe tornare ad essere prevalente con temperature in ulteriore lieve aumento ma in vista c’è un possibile cambiamento proprio per la domenica del weekend a causa di una saccatura fredda in discesa dal nord Europa verso sud che potrebbe agganciare l’Italia con una perturbazione. Ne riparleremo. Seguite sempre i nostri aggiornamenti.

Previsioni Meteo Lazio

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione in progressivo rinforzo sul Paese. Sole prevalente su Toscana, Umbria e Lazio pur con locale nuvolosità tra pomeriggio e prima serata sulle zone appenniniche. Temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento, clima piuttosto caldo di giorno con punte di oltre 24-25°C sulle zone interne. Venti in prevalenza nord orientali fino a metà mattina, poi a regime di brezza termica. Mare da mosso a poco mosso.

Commento del Previsore Lazio

Da lunedì 4 maggio almeno per buona parte della nuova settimana anticiclone in rinforzo con tempo stabile e in prevalenza assolato, sebbene i cieli potranno venire a tratti offuscatri da nuvolosità irregolare, specie tra martedì e mercoledì, per umide infiltrazioni nord occidentali. Le temperature sono previste in aumento, con picchi quasi estivi nella nuova settimana, fino a 27-28°C sulle aree interne lontane dal mare. La tendenza a lungo termine non intravede peggioramenti corposi fino all’inizio della seconda decade di maggio, quando invece potrebbero tornare rovesci e temporali.