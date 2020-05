Fiumicino – “In molti hanno approfittato della possibilità di uscire di casa per un gesto nobile: donare il sangue. L’occasione l’ha fornita l’associazione Crescere Insieme che domenica, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, presso la Parrocchia di Aranova, ha organizzato una mattinata di donazioni, terminata prima dellpora di pranzo.

“Addirittura oltre 20 persone che si erano presentate – spiega una nota dell’associazione Crescere Insieme –, non hanno potuto donare perché era stato raggiunto il massimo delle possibilità in un giorno. Stiamo predisponendo altre date disponibili, vi terremo aggiornati. Un grazie particolare va al Parroco Don Michael Joser per l’ospitalità e al Panificio Monini per aver offerto la pizza ai donatori”.

Soddisfatto anche il responsabile della Croce Rossa Fiumicino, dott. Stefano Salvinelli: “Ottimo il rapporto di collaborazione tra associazione e croce rossa italiana ed eccellente è stata la risposta del territorio”.

Infine le dichiarazioni del consigliere Roberto Severini: “Non avevo dubbi che la comunità di Aranova rispondesse con il grande cuore che da sempre la anima. Sono contento di questa collaborazione tra Croce Rossa e l’associazione Crescere Insieme, soddisfatto anche del prosieguo delle iniziative. La solidarietà, la disponibilità verso gli altri, sono valori che fanno crescere un territorio”.