Fase 2 a Pomezia, nuovi orari per le attività commerciali dal 5 al 17 maggio

Pomezia – Il Sindaco di Pomezia ha firmato l’ordinanza che disciplina gli orari per le attività commerciali attualmente aperte in Città, secondo i quali ogni esercente può determinare il proprio orario di apertura al pubblico, da domani 5 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020.

Apertura dalle 7.00 alle 21.00 per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, alimentare e non alimentare indicati nell’allegato 1 del Dpcm 26/04/2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Lazio. Orario ridotto, dalle 7.30 alle 13.30, per la domenica e i festivi.

Per le attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande, questi gli orari da rispettare: asporto di alimenti e bevande, dalle 07,00 alle 21,30; consegna a domicilio di alimenti e bevande, dalle ore 07,00 alle ore 23,00.

Tutte le attività dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto della vigente normativa sanitaria di settore, anche delle seguenti disposizioni: distanziamento di almeno 1 metro all’interno ed all’esterno degli esercizi; uso da parte degli operatori e degli utenti di guanti e mascherine; divieto di assembramento; nell’esercizio delle attività di asporto è raccomandata, al fine di evitare assembramenti, da parte degli operatori commerciali, la sollecitazione delle ordinazioni per mezzo del telefono o in modalità telematica.

“Voglio augurare a tutte le attività commerciali che ricominciano a lavorare oggi con l’asporto – dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà – una buona ripartenza, con la consapevolezza che si tratta di un momento critico da superare insieme. L’Amministrazione comunale c’è e non vi lascerà soli”.

