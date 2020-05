Fiumicino, Di Genesio Pagliuca: “Sulle concessioni la linea del Comune è sempre stata coerente”

Fiumicino – “Questa amministrazione ha sempre avuto una linea coerente e seria sulla questione del rinnovo delle concessioni demaniali“. Lo dichiara il vicesindaco e assessore al Territorio Ezio Di Genesio Pagliuca.

“È evidente che la necessità di un decreto apposito – prosegue Di Genesio Pagliuca – conferma che la nostra linea è corretta, dato che abbiamo sempre denunciato la poca chiarezza delle normative attuali”.

“Al di là della facile propaganda, in un momento in cui la stagione balneare risulta già gravemente compromessa – aggiunge il vicesindaco – non ci risulta che ci siano state procedure di proroghe andate a buon fine”.

“Noi abbiamo scelto un’altra strada. E la nostra serietà è stata apprezzata perché invece di perdere tempo con inutili procedure – continua Di Genesio Pagliuca – ha preferito la linea della serietà chiedendo, in via formale, indicazioni precise alle autorità competenti come l’Agenzia del Demanio, la Regione e il Ministero“.

“In attesa di leggere il decreto annunciato da alcune indiscrezioni nei giorni scorsi – conclude il vicesindaco -, il sindaco ha già espresso il suo parere positivo ai diretti interessati. Lasciamo agli altri le guerre di posizionamento, mentre siamo impegnati a trovare, con gli operatori del settore, le associazioni, la Regione e gli altri comuni, le soluzioni per affrontare nel miglio modo possibile questa complicatissima stagione balneare che abbiamo davanti”.

