Fiumicino in lutto per Pieretto Tomassi, mitico animatore delle notti di musica e divertimento

Fiumicino – Vinto da un male spietato, se ne è andato Pieretto Tomassi, mitico animatore della Roma by night degli anni Settanta e Ottanta. Era amico dei più noti artisti ed è stato pigmalione di schiere di disc jockey che oggi lo ricordano con grande affetto ed amicizia.

Pieretto Tomassi aveva 80 anni ed è stato un vero personaggio della Roma notturna: i suoi locali sono stati frequentati da migliaia di giovani e ha ospitato i più noti artisti del mondo della musica. A lui, a partire da metà degli anni Settanta, si devono il “Peter’s”, diventato poi il “Templum” e infine il “Divina”, tutte discoteche che si sono susseguite in un unico locale, quello di via Redipuglia 25, all’Isola Sacra, dove oggi si trova il ristorante “Fort Apache”.

Il Peter’s Club, in particolare, ha segnato un’epoca nella quale due soli locali si contendevano il primato della musica da discoteca sul litorale romano: il Tibidabo, diretto da Leonardo, e, appunto , il Peter’s.

Sono stati amici di Tomassi e hanno trascorso momenti in sua compagnia personaggi come Renato Zero, Fred Bongusto, Franco Califano, Peppino Di Capri, Donatella Rettore, Loredana Bertè e molti altri.

Sui social sono in tantissimi a ricordarlo e commemorarlo. Tra di loro anche diversi disc jockey che hanno lavorato con lui. “E’ stato un grande personaggio e un amico leale – ricorda Gigi Guida – Mi raccontava spesso aneddoti legati a vip. Come quando Renato Zero arrivava in Rolls Royce bianca per gustare gli spaghetti alla carbonara, ricetta nella quale la madre di Pieretto era insuperabile. Oppure di quando chiese consiglio a Fred Bongusto di come chiamare la parte esterna del locale? E Fred rispose ‘chiamala Green Garden’. Alla sua memoria dedico un brano che chiudeva le mie serate, ‘Quiet moments’ di Lonnie Liston Smith, che a lui piaceva infinitamente”. “Era un vero personaggio ed è stato pioniere nel mondo della notte di un periodo meraviglioso” aggiunge Pino Tedesco. Un ricordo affettuoso arriva anche da Corrado Rizza. E Mauro Casazza sottolinea Tomassi “rappresentava il vero senso del personaggio: tra Fiumicino e Capri ha regalato grandi notti !”.

Piangono Pieretto Tomassi la moglie Adriana e i figli Roberta e Massimo, ai quali vanno le condoglianze da parte della nostra redazione.