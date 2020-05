Fiumicino, quattro giovani sorpresi a fare il bagno in mare: multati

Fiumicino – E’ di 516 persone controllate e 12 sanzioni contestate il bilancio dei controlli messi in campo dal Commissariato di Fiumicino, nel corso dei servizi svolti nel “ponte” dal 1 al 3 maggio sul litorale per verificare l’osservanza di quanto prescritto dai Decreti del Governo a tutela della salute pubblica.

In particolare, il 1 maggio è stato denunciato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale un uomo di Fiumicino, che agli Agenti che lo stavano controllando aveva dichiarato che si stava recando in Commissariato per denunciare un’arma. In realtà, la persona non si è mai presentata presso gli uffici di Polizia e dalle successive verifiche effettuate in casa è stato effettivamente trovato in possesso di un fucile non denunciato, che è stato sequestrato.

Inoltre, domenica mattina quattro giovani, tre di Fiumicino e uno di Roma, sono stati sorpresi mentre facevano il bagno in mare: a tutti è stata contestata la violazione amministrativa.

Infine, sempre la mattina del tre maggio, una moto da cross priva di targa fuggiva all’alt degli Agenti ad un posto di controllo. Il conducente, minorenne, è stato rintracciato poco dopo presso la sua abitazione e sanzionato ai sensi del codice della strada; il motoveicolo è stato sequestrato, perché risultato non immatricolato.

