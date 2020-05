Maltratta da tempo la moglie, in manette un 43enne di Sperlonga

Sperlonga – Maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati per cui, ieri, un 43enne di Sperlonga è finito in manette.

Secondo le prime ricostruzioni, ieri notte, l’uomo, all’interno della propria abitazione, offendeva, minacciava e aggrediva la moglie per futili motivi, fino a causarle delle lesioni.

Sempre secondo le prime ricostruzioni, l’uomo non era nuovo a questo atteggiamento, e i maltrattamenti nei confronti della moglie si prolungavano da tempo.

La sua furia non si sarebbe placata neppure con il sopraggiungere dei militari, che ha invece minacciato, oltre a opporre resistenza. Ora il 43enne è stato portato nel carcere di Latina dove ora è detenuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

