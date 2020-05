Minturno, lo scempio delle discariche abusive

Minturno – Malgrado, nel comune di Minturno, la raccolta differenziata dei rifiuti soli urbani proceda alla grande il fenomeno degli “sversatori seriali di immondizia” non accenna a diminuire e al di là dei sacchetti pieni di qualsiasi cosa”, che si ritrovano anche nel pieno centro dei nuclei urbani, soprattutto a Scauri, in zone come il Vaglio – zona Scauri Vecchia -, Gnignano e via enumerando, compaiono, a periodi più o meno alterni, vere e proprie mini discariche e questo malgrado la presenza di segnaletica “intimidatoria” e di cartellonistica che annuncia controlli a mezzo videocamere.

Il fenomeno più fastidioso e incivile resta, comunque, quello dei singoli sacchetti depositati da indigeni, in genere se non esclusivamente, davanti a seconde case in questo periodo, anche a causa della pandemia in atto di covid-19, assolutamente disabitate.

Il fine, nemmeno a dirlo, è quello di far ricadere la colpa di cotanta inciviltà su quelli che sono veramente graditi ospiti anche perché, ed è un dato di fatto, contribuiscono a sostenere l’economia asfittica di un comune che, per quanto riguarda la produzione e la vendita di beni e servizi, è in condizioni precomatose.

Viene da pensare che la gran parte di questi veri e propri “terroristi ambientali”, siano anche truffatori cronici, in quanto di certo per comportarsi così non pagano la tassa sui rifiuti e, non essendo censiti, scaricano ovunque. Uno scempio che deve finire.