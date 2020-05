Ostia, Fase 2 a cavallo: multate. “Linea verde” gira in spiaggia: arriva la Polizia

Ostia – Chi immaginava che i controlli sul rispetto delle prescrizioni anti-contagio nella Fase 2 sarebbero stati più blandi si sbagliava. Durante la giornata di oggi, riapertura parziale alla mobilità, le pattuglie delle forze dell’ordine hanno effettuato verifiche per accertarsi che, chi è uscito di casa, l’abbia fatto con giustificato motivo.

Non avevano certamente un motivo per andarsene a passeggio in sella al cavallo le due amazzoni intercettate poco dopo le 16,30 in piazzale Magellano da una pattuglia della Polizia di Stato. Le due ragazze hanno tentato di giustificarsi che stavano effettuando attività sportiva in modo isolato senza portare pericolo per gli altri. La scusa non è bastata, anche perché si trovavano sui giardini pubblici. E, quindi, sono state multate per aver contravvenuto al Dpcm del 26 aprile scorso.

Due pattuglie della Polizia di Stato, poi, sono state chiamate a intervenire intorno alle ore 17,00 in lungomare Paolo Toscanelli: sull’ex spiaggia libera “Faber Beach”, infatti, quattro persone di una troupe televisiva stavano effettuando riprese e interviste. Operatore e tecnici erano proprio sulla battigia ed erano stati notati da alcuni passanti che avevano allertato gli agenti.

Scesi in spiaggia, i poliziotti hanno identificato i quattro e hanno così scoperto che si trattava della troupe della trasmissione televisiva “Linea Verde”. Con l’approfondimento documentale si è scoperto che il gruppo era stato autorizzato dall’amministrazione comunale a scendere in spiaggia e, quindi, a superare il divieto dell’ordinanza sindacale 89/20 (leggi qui) per la quale gli arenili della costa romana sono interdetti al pubblico.

