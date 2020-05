Pomezia, città paralizzata: centinaia di persone in fila al fast food

Pomezia – Centinaia di automobili in coda per farsi consegnare il cibo da un fast food. È successo ieri 4 maggio a Pomezia, intorno alle 18:45, dove parte della città è rimasta paralizzata e solo l’intervento della Polizia Locale è riuscita a ristabilire l’ordine.

Si è entrati, di fatto, nel vivo della Fase 2: il nuovo decreto è stato presentato il 26 aprile dal presidente Giuseppe Conte e da ieri si sono ampliate le possibilità di spostamento, ma soprattutto hanno riaperto molte aziende, con il conseguente rientro a lavoro di milioni di lavoratori. Sembra però che dopo giorni e mesi di lockdown, una delle cose che più manca alle persone è proprio il cibo e, in particolare, quello dei fast food.

La coda di macchine che si è formata a Pomezia al McDonald’s di via Naro ha circondato completamente l’area della nota catena di ristoranti, fino a bloccare una lunga tratta di via dei Castelli Romani. Una fila, per comprare il cibo al McDrive, che è durata oltre tre ore fino alle 22:00 circa. I Vigili sono intervenuti in via Naro imponendo alle auto di spostarsi e deviandole per sbloccare l’entrata nella via e il traffico nella zona circostante, e solo in questo modo la situazione si è normalizzata.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia