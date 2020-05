Ultimi giorni per partecipare al nostro Concorso di scrittura: “Covid-19, quando tutto sarà finito…

Roma – Mancano pochi giorni ormai al termine per la presentazione delle opere al nostro Concorso di scrittura. I nostri lettori ispirati dal tema “Covid-19, quando tutto sarà finito…” hanno tempo fino alle ore 24,00 di venerdì 8 maggio.

Un superlavoro aspetta la giuria che dovrà valutare le decine di lavori finora arrivate alla nostra redazione per partecipare al concorso di scrittura lanciato da ilfaroonline.it (qui trovi il regolamento completo). A valutare le opere sarà una squadra di scrittori di pregio: il direttore del giornale, Angelo Perfetti, sarà infatti affiancato dai giornalisti nonché autori Massimo Lugli, Gianni Maritati e Pino Scaccia, volti noti della televisione oltre che protagonisti in libreria con i loro volumi.

I vincitori, oltre che avere il piacere di veder pubblicate le loro opere, riceveranno premi messi in palio dai nostri partner commerciali e destinati ai primi tre classificati. Al primo classificato andrà la consegna a domicilio di due menù pesce offerti dal ristorante “L’angolo delle Meduse” di Fiumicino (consegne a Fiumicino, Isola Sacra, Ostia, Ostia Antica, Casal Palocco e Infernetto). Al secondo classificato verrà consegnato un buono acquisto del valore di 50 euro offerto dal gruppo Todis-Capobianco spendibile in 8 punti vendita (Ostia via C. Casana 117 e via A. Olivieri 54, Infernetto viale di Castelporziano 294 e via F. Cilea 248, Acilia di via di Macchia Palocco 95, via C. Albizzati 279, via di Saponara 220 e via del Poggio di Acilia 41). Al terzo classificato andrà un buono acquisto del valore di 50 euro da spendere presso Il Canapajo di Ostia (alimentari e cura del corpo, via A. Saracini 9).

Il termine dell’8 maggio consente, dunque, di poter mettere in gioco la propria abilità poetica o letteraria anche all’ultimo momento. Descrivete le emozioni, le sensazioni, le riflessioni che questa lunga quarantena ha suscitato in voi e quali sono le aspirazioni per la ripresa dalla vita sospesa, quali desideri sono cresciuti, quali amarezze si sono consumate, quali condivisioni si sono vissute.

Ricordatevi di rispettare il limite massimo di 1000 parole e di inviare in formato word il vostro scritto all’indirizzo email direttore@ilfaroonline.it