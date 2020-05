Ardea, la denuncia dei netturbini: “Senza stipendio da due mesi”

Ardea – I dipendenti della concessionaria comunale per la raccolta dei Rsu sono di nuovo sul piede di guerra: sembra infatti che da due mesi non percepiscano lo stipendio. Ancora una volta denunciano la mancata firma da parte dell’Amministrazione comunale dei mandati di pagamento e per questo la ditta, non ricevendo quanto dovuto, non riesce a pagare le spettanze dei suoi operai.

Non è escluso che questi possano organizzare qualche giorno di sciopero tramite i Sindacati. Uno di loro sostiene di aver provato anche a contattare il Sindaco senza ricevere alcuna risposta.

“Ormai non abbiamo più un euro – spiega uno dei dipendenti della società -, soprattutto in un momento come questo. Il Sindaco non si riesce a contattare, per fargli perorare la nostra richiesta verso la società o, se ancora non hanno pagato, far sì che dia disposizione a chi di dovere di pagare quanto ci spetta per questi due mesi”.

“Inoltre – conclude il dipendente – sono oltre quattro anni che questo servizio è in proroga e nessuno dell’Amministrazione comunale ci dà una spiegazione che giustifichi questo ritardo. Non è escluso che si possa inviare un esposto su questo ritardo di affidamento dell’appalto alla Procura della Repubblica di Velletri, affinché ponga fine a questa storia, sperando che la nuova società sia puntuale con i pagamenti come lo siamo noi dipendenti con la raccolta dei rifiuti”.

