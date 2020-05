Balneari a Fiumicino, Baccini: “Il Comune rinnovi subito le concessioni demaniali”

Fiumicino – “Il sindaco Montino predica bene ma razzola male. Rilascia interviste in cui spiega di non voler aprire le spiagge per evitare assembramenti ma allo stesso tempo non rinnova le concessioni demaniali (come invece hanno fatto Santa Marinella e Terracina) per consentire l’adeguamento degli stabilimenti, l’avvio del comparto e l’accesso al credito (che senza le proroghe le banche non concedono) per dare il via alla stagione. Ogni ulteriore ritardo causerà disastri economici e sociali che peseranno su di lui, sulla sua Giunta e sulla sua coscienza”. Lo dichiara Mario Baccini, presidente dei Cristiano Popolari.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino