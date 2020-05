Buoni spesa anche a Fiumicino, ma sono quelli della Chiesa Apostolica

Fiumicino – Anche a Fiumicino sono arrivati i buoni spesa, card da utilizzare all’interno di negozi convenzionati. Ma non sono quelli del governativi, visto che il Comune ha scelto – fino ad oggi – di utilizzarli per confezionare pacchi alimentari. A portarli è la Chiesa Apostolica in Italia che insiste sul territorio di Fiumicino, la quale da settimane collabora con l’associazione Insieme con i disabili.

Questo fine settimana appena passato, i volontari e le volontarie della Chiesa Apostolica hanno consegnato 25 buoni da 30 euro e 30 buoni da 20 euro a rispettive famiglie di Fiumicino per lo più conosciute dalla stessa chiesa o comunque segnalate ad essa.

Un piccolo gestom ma significativo, nel mare di necessità che in questo momento Fiumicino propone. Un segnale, comunque, di come si possa stare vicino a chi ha bisogno anche contribuendo con “poco”, che però poco non è per chi riceve l’aiuto, non solo in termini economici ma sopratutto di rapporto umano.