Capo d’Anzio, individuato il nuovo Consiglio di Amministrazione

Anzio – Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, ha individuato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Capo d’Anzio Spa, composto complessivamente da sette membri, per la quota in rappresentanza del capitale sociale del Comune.

Insieme al ritorno del Presidente, Ugo Marchetti, Generale di Corpo d’Armata della GdF in congedo, il Sindaco De Angelis ha indicato alla prossima Assemblea dei Soci, convocata per il 12 maggio, i seguenti nominativi:

– Ernesto Monti, noto economista, Vice Presidente del Gruppo Astaldi, in passato Presidente del Gruppo stesso, nonchè Vice Direttore Generale Banca di Roma, stimato docente universitario, autore di numerose pubblicazioni scientifiche (ultimo testo “Manuale di Finanza per l’impresa. Teoria e pratica”) e già Consigliere d’Amministrazione Finmeccanica, Alitalia, Unicredit, Erg;

– Massimo Monaco, dottore commercialista e revisore legale dei conti, Client Serving Contractor presso importante società di consulenza;

– Raffaella Barone, sociologa del turismo, direttore in azienda di famiglia impegnata nel settore turistico.

“Si tratta di un CdA tecnico, al quale auguro buon lavoro, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – composto da due figure di spessore nazionale e da due stimati professionisti del territorio. Ringrazio il Generale Marchetti che, in questi mesi, anche senza la carica di Presidente, in un periodo molto complesso per la Capo d’Anzio, è stato sempre vicino alla città ed alle problematiche del porto.

A breve, dopo l’Assemblea dei Soci, si riunirà il nuovo CdA, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Amministratore Delegato nella persona del professor Ernesto Monti, figura istituzionale di altissimo livello tecnico e scientifico, che ringrazio per aver intrapreso questa nuova sfida e per aver detto sì alla Città di Anzio”.