Concorsi a Fiumicino, prorogata fino a venerdì 15 maggio la presentazione delle domande

Fiumicino – Si informa che, in ottemperanza a quanto stabilito dai decreti governativi in materia di emergenza da coronavirus, i termini di presentazione delle domande online di partecipazione alle procedure selettive bandite dal Comune di Fiumicino, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 4 febbraio 2020 sono prorogati fino alle ore 24 di venerdì 15 maggio 2020.