Coronavirus a Pomezia, consegnate 8500 mascherine agli over 65

Pomezia – Rimangono 18 i cittadini di Pomezia positivi al Covid-19, di cui 13 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati presso strutture ospedaliere. Inoltre la Asl ha comunicato che la donna deceduta il 26 aprile scorso è stata erroneamente identificata come cittadina di Pomezia.

Nel mese di aprile sono stati effettuati 7200 controlli operativi su strada, con 370 sanzioni; 570 controlli sulle seconde case con 35 sanzioni e 149 controlli verso attività commerciali, senza sanzioni. Prosegue intanto la consegna delle mascherine agli over 65 di Pomezia ad opera della Polizia Locale e della Protezione civile: 8500 i dispositivi di sicurezza consegnati finora nei quartieri di Campo Ascolano, Martin Pescatore, Castagnetta, Santa Palomba, Valle Caia, Santa Procula, Laurentina, 3 Cannelle, Torvajanica Alta, Vicerè. Seguiranno gli altri quartieri nei prossimi giorni.

“E’ iniziata ieri 4 maggio la Fase 2 anche a Pomezia – commenta il Sindaco Adriano Zuccalà – Riaperti i parchi non recintati, le aree cani e il cimitero comunale. Proseguono i controlli delle Forze dell’Ordine per evitare assembramenti. Sono stati inoltre pubblicati i nuovi orari della attività commerciali. L’Amministrazione comunale continuerà anche questa settimana a incontrare le realtà del territorio per condividere le urgenze e le difficoltà della ripartenza”.

