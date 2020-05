Coronavirus, le foto della Fase 1 tra quarantena e lockdown

Città deserte, negozi chiusi, balconi addobbati con striscioni e bandiere, la natura che si riprende i propri spazi. Il lockdown che l’Italia ha vissuto in queste settimane volge al termine. Decine di lunghi, e a tratti interminabili, giorni di reclusione forzata scanditi da bollettini della Protezione Civile e conferenze stampa del Premier, di modelli di autocertificazioni e ironie social. Non sono mancate le lacrime, la paura e lo sconforto nel vedere ospedali e cimiteri saturi. Ma affacciandoci ai balconi ci siamo riscoperti una comunità che solo unita avrebbe potuto uscirne. E così è stato. Almeno per ora. Inizia la Fase 2, quella di convivenza col Covid-19. Si torna, con molta calma, alla normalità. Ma non vanno dimenticati i sacrifici fatti. La redazione de ilfaroonline.it ha selezionato 14 scatti per mantenere viva la memoria di questi giorni di clausura per non sciupare questo tempo.