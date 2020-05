Coronavirus, Montino: “Oggi 5 maggio scendono a 26 i casi positivi a Fiumicino”

Fiumicino – “Sono arrivati poco fa i dati aggiornati ad oggi dalla Asl Roma 3 che fotografano la situazione dei contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento la situazione vede 26 persone positive al coronavirus – spiega il sindaco – e 28 in sorveglianza attiva“.

“In questi giorni di inizio della cosiddetta fase 2 siamo impegnati a trovare le strategie più adatte a ripartire lentamente, tenendo sempre presente che la sicurezza delle persone – conclude Montino – è prioritaria. Per questo si procede a piccoli passi. Capisco il desiderio di tante e tanti di tornare a una vita pressoché normale, ma il virus non è sparito e la pandemia non è finita. Per questo è necessario non affrettare le cose per non rischiare di mandare in malora i sacrifici fatti finora”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino