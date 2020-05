Coronavirus, Paolo Ricci (Iai Fiumicino): “Chiediamo trasparenza sull’uso dei fondi governativi”

Fiumicino – “Il nostro Comune, ed il Paese in generale, stanno attraversando un periodo terribile – dichiara Paolo Ricci, responsabile di Italia agli Italiani a Fiumicino -, Abbiamo cercato di fare tutto il possibile per aiutare i nostri concittadini e abbiamo visto con i nostri occhi i disagi apportati dal Coronavirus.

Dalla Regione e dal governo – prosegue – sono arrivati al comune di Fiumicino complessivamente fondi per una somma di 863.000 euro, al fine di aiutare i cittadini meno abbienti per cibo e per i servizi primari.

Si è scelto è di fare queste donazioni attraverso appositi pacchi – continua Ricci – ma a nostro avviso la scelta più giusta sarebbe stata quella di buoni da donare ai residenti. In ogni caso, pur prendendo per buona la scelta fatta dal primo cittadino, vogliamo trasparenza sull’uso dei fondi, e dunque – conclude – chiediamo un rendiconto di come sono stati e saranno investiti quei soldi”.