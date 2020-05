Fase 2, a Civitavecchia riaprono i cimiteri, ma con obbligo di mascherina

Civitavecchia – Cimiteri riaperti da oggi, martedì 5 maggio, a Civitavecchia. È quanto ha stabilito il sindaco, Ernesto Tedesco, firmando una ordinanza che revoca l’analogo provvedimento (n. 131) del 2 aprile scorso e consente quindi, regolamentandole, le visite ai propri defunti.

L’accesso, si legge nell’ordinanza, sarà consentito “ferme restando le limitazioni previste dal Dpcm del 26 aprile”, con l’obbligo quindi per la “cittadinanza di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie durante la permanenza all’interno dei cimiteri”. Il provvedimento del Sindaco ordina inoltre “alla Csp Srl, in qualità di gestore dei cimiteri comunali, di adottare misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro nonché di permettere l’accesso ai cimiteri soltanto a persone che indossano dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

