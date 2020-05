Fase 2 a Latina, ecco come la Protezione Civile aiuterà i cittadini

Latina – Con l’avvio della cosiddetta “fase due”, le associazioni di Protezione Civile di Latina interverranno, a seguito di ordini di servizio emessi dal Centro Operativo Comunale (COC), nelle attività di supporto alla cittadinanza.

Le associazioni continueranno a svolgere il servizio quotidiano presso le mense Caritas e il supporto alla Croce Rossa per il triage presso il dormitorio emergenziale gestito dalla Cri posto all’ex Istituto Preziosissimo Sangue, che proseguirà la sua attività anche per il mese di maggio. Sempre in coordinamento con Croce Rossa, la Protezione Civile comunale continuerà a collaborare nella predisposizione e la consegna dei pacchi alimentari.

Le associazioni svolgeranno, inoltre, un importante lavoro di informazione alla popolazione nei più importanti parchi comunali per la loro corretta fruizione, nonché agiranno in supporto alla Polizia Municipale nel presidio esterno ai Cimiteri comunali la cui apertura, seppur con accesso contingentato e con limitazione di orari, è avvenuta ieri mattina (cimitero urbano: lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 per un numero di visitatori massimo per volta di 60 unità e per una durata massima di 30 minuti; cimitero di Borgo Montello: mercoledì, venerdì, domenica dalle ore 9.00 alle 12.00 per un numero di visitatori massimo per volta di 20 unità e per una durata massima di 30 minuti).

L’assessora alla Protezione Civile Maria Paola Briganti: “Lavoriamo insieme, Polizia Municipale e Protezione Civile, per dare il nostro sostegno ai cittadini, prima di tutto con la presenza nei luoghi aperti al pubblico per informare delle regole e dei limiti che garantiscono la salute di tutti noi. Regole che sapremo rispettare con la stessa responsabilità che abbiamo dimostrato finora“.

