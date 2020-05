Fase 2 a Pomezia, cambia il Tpl: tutte le novità

Pomezia – Trasporto pubblico locale pronto a Pomezia per affrontare al meglio la Fase 2: già da ieri 4 maggio, su tutti gli autobus delle linee Troiani, sono stati segnalati i posti su cui non è possibile sedere e affissa l’informativa con l’obbligo di utilizzare le mascherine.

“I mezzi saranno sanificati ogni giorno – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – le corse non subiranno modifiche ma saranno implementate in caso di necessità. Gli utenti dovranno rispettare le misure di distanziamento, sia sui mezzi che alla fermata dell’autobus. Inoltre i flussi di salita e discesa saranno separati al fine di evitare assembramenti. Stiamo lavorando nel rispetto delle regole per garantire la sicurezza a tutta la comunità cittadina”.

