Ostia, ponte dei Pescatori in piazza di Castelfusano chiuso per tre settimane

Ostia – Ponte dei Pescatori chiuso per tre settimane da giovedì 7 maggio: a causa dei lavori di manutenzione, il traffico sarà vietato e dirottato. Per chi deve spostarsi tra la pineta di Castelfusano e Ostia, il percorso obbligato rimane il lungomare.

La nota è stata diffusa dal X Municipio. Per consentire l’esecuzione di lavori d manutenzione del ponte dei Pescatori, di Ostia, a partire dal 7 al 29 maggio sarà istituita una disciplina provvisoria del traffico con divieti di transito e di sosta.

Su via di Villa di Plinio, nel tratto compreso tra via dei Pescatori e piazzale di Castelfusano, sarà attuato il divieto di transito con conseguente divieto di sosta. In piazzale di Castelfusano, area di parcheggio fronte civico 5, in corrispondenza del chiosco-bar, dal 7 maggio fino al termine dei lavori, sarà attuato il divieto di fermata, eccetto che per i mezzi adibiti ai lavori.

Il provvedimento, chiarisce il X Municipio, è stato preso a seguito del sopralluogo avvenuto ieri, 4 maggio, in accordo con il Gruppo Mare della Polizia locale e il Dipartimento SIMU del Comune di Roma.

A causa delle sue precarie condizioni di “salute” da diversi anni è interdetto il transito a mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate.