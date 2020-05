Ostia, riapre il Bar Sisto: caffè gratis per tutti

Ostia – La ripresa nella Fase 2 dell’epidemia da covid-19 passa anche per gesti simbolici in luoghi simbolo: domani, mercoledì 6 maggio, riapre il Bar Sisto. E la proprietà, come gesto beneagurante, ha deciso di offrire la degustazione gratuita del caffè.

Piazza Anco Marzio rappresenta da sempre il cuore pulsante delle attività economiche di Ostia e, non a caso, è considerato il salotto buono della cittadina. Posto nel Centro storico, in mezzo a tre monumenti iconici come il Pontile, la Posta e il Palazzo del Governatorato, è lo spazio più frequentato e amato dai residenti. Vederlo deserto, con tutte le serrande abbassate, privo di luce e animazione nel periodo della forzata quarantena, è stato un tuffo al cuore.

Da domani, quel pezzo simbolico di Ostia riaccenderà i motori. E lo farà grazie alla riapertura del Bar Sisto, attività storica della città. La famiglia Ciotoli, pioniera del Lido e proprietaria ininterrottamente dell’attività fin dal 1948, ha deciso di dare attuazione al dpcm del 26 aprile per il quale è possibile somministrare da asporto anche le produzioni da bar. E nel farlo, nel giorno della riapertura, grazie anche alla collaborazione con “Tazza d’oro”, tutti i clienti potranno degustare gratuitamente il caffè del Bar Sisto.

Come previsto dalle normative, il locale è stato sanificato ed il personale dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale. L’ampiezza del locale e la lunghezza del bancone, consente di poter servire contemporaneamente sei avventori. I clienti potranno ordinare caffè, cappuccino e cornetti ma anche il famoso gelato di produzione artigianale, per poi ritirarlo e degustarlo a passeggio o a casa. Un segnale forte, positivo e benaugurante di un auspicabile prossimo ritorno alla piena normalità.