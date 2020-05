Spadafora: “Il responso sul protocollo Federcalcio, questa settimana”

Roma – “Entro questa settimana avremo un responso dal Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Federcalcio. E’ stato fatto un buon lavoro, si troverà una soluzione“, così il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora a “Frontiere” su Rai 1. “Mi auguro che il campionato riprenda – ha aggiunto – ma deve avvenire in sicurezza. Lavoreremo perchè questo avvenga“.

“Se le condizioni non consentiranno la ripresa sarà il Governo a decidere che si fermano tutte le competizioni sportive, anche il calcio ma soprattutto sarà il Governo a creare le condizioni e a fare norme per limitare anche i danni al mondo del calcio e a tutti gli altri sport. Se ci sarà ripresa sarà a porte chiuse, è fuori discussione“.

“I toni di questi giorni sono stati determinati da una pressione eccessiva da parte di chi ci chiedeva di decidere subito la data – ha aggiunto – oggi non abbiamo gli elementi per dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io me lo auguro e lavoreremo perchè questo avvenga. Dipenderà da una serie di cose, da cosa succederà in queste settimane – ha concluso il ministro – se la curva dei contagi continuerà a scendere“.

(fonte@ansa.it)