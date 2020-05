Tamberi torna agli allenamenti: “Finalmente la libertà. Le Olimpiadi? Sembra di stare su Scherzi a Parte”

Ancona – “Finalmente possiamo ricominciare a muoverci anche noi, finalmente una bella notizia per tutti quanti. La famosa Fase Due è cominciata, passo dopo passo speriamo di tornare alla libertà“. Il campione del salto in alto azzurro, Gianmarco Tamberi, racconta così il suo primo giorno di allenamento vero e proprio ad Ancona in attesa di un altro anno per le Olimpiadi rinviate per l’emergenza coronavirus: “Ditemi che sono su Scherzi a Parte, non vedevo l’ora che arrivassero, ero pronto e più carico che mai e lo sarò ancora di più il prossimo anno“.

(fonte@ansa.it)(foto@Colombo/Fidal)