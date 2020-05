Addio a Rossella Duranti: tramandava la memoria di Lido Duranti trucidato alle Fosse Ardeatine

Acilia – Una grande combattente, impegnata sul fronte dei diritti civili e a difesa della memoria degli orrori nazifascisti. Instancabile, generosa, solidale: il litorale romano piange la scomparsa di Rossella Duranti.

Aveva 65 anni e una lunga storia di impegno politico e civile alle spalle Rossella Duranti che si è spenta nella notte in seguito a una recente malattia. Madre di due figli, Stefano e Lorenzo, tramandava insieme con loro e con tanti compagni di battaglie, la memoria dello zio Lido Duranti, martire delle Fosse Ardeatine.

Il 1° aprile aveva gioito per il conseguimento della laurea magistrale di suo figlio, Stefano: “Devo dire che Stefano mi ha anche sorpreso per la sua padronanza dei termini e la sua pacatezza nell’esporre, soprattutto per il periodo di fortissima preoccupazione che tutti attraversiamo”. Una felicità soffocata qualche giorno dopo, il 25 aprile dal vile gesto di ignoti che nel giorno della Festa della Liberazione avevano dato fuoco alla corona d’alloro e alla lapide dedicata alla memoria di Lido in piazza di Capel Venere (leggi qui).

Rossella, recentemente posta in quiescenza dal ruolo di dirigente amministrativo del Distretto 2 della Asl Roma 3, ha avuto anche un importante impegno politico: nel 1985 è stata eletta consigliere comunale per il Pci con Nicola Signorello sindaco democristiano.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio rivolti a Rossella Durante e ai suoi familiari. Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio, commenta: “Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di Rossella Duranti, nipote di Lido Duranti, trucidato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944. Alla sua presenza abbiamo ricordato ogni anno, dinanzi alla lapide di piazza Capelvenere che ricorda lo zio, l’atrocità della guerra e l’importanza della libertà. Rivolgiamo alla famiglia di Rossella Duranti un partecipato pensiero”.

Marco Possanzini di Sinistra Indipendente scrive “Ci sono cose che non si dimenticano. Quell’ultima fioca telefonata di qualche giorno fa dove, nonostante tutto, ti preoccupavi anche delle spese da sostenere per la sede. La cena di sezione, quella a fine febbraio, organizzata nonostante l’addensarsi delle difficoltà all’orizzonte. Mi ricordo il tuo sorriso quella sera, quell’abbraccio che ci siamo dati quando ti ho vista entrare nella saletta perché non eri sicura di poter venire. ‘Vedi? alla fine ce l’ho fatta’, mi hai detto. Mi ricordo la raccolta firme, i caffè che abbiamo preso, la piazza delle sardine a San Giovanni, le tante iniziative, i volantinaggi, la battaglia contro il mare in gabbia, il poderoso impegno per affermare i valori dell’antifascismo e del vivere civile. Ci hai lasciati Rossella ma il tuo impegno, la tua dedizione, la tua determinazione, la tua integrità morale e politica, no. Saranno custoditi gelosamente nel nostro cuore, nessuno potrà portarceli via. Buon viaggio Compagna, ovunque tu vada, il tuo esempio sarà per noi come la bussola per un marinaio”.

Maurizio Carrozzi, impegnato nello stesso partito, ricorda: “Ho conosciuto Rossella 40 anni fa. Io giovane studente medio, lei consigliera comunale. Da allora abbiamo costruito lo stesso faticoso e instancabile cammino. Oggi se ne va una Compagna di valore, una amica sincera. Oggi se ne va un pezzo della nostra vita”.

Domani, giovedì 7 maggio, si terrà la camera ardente a partire dalle ore 8,30 presso la sala del ricordo all’ospedale “G.B. Grassi”. La commemorazione pubblica, curata dall’agenzia “Dario e Danilo Lorenzetti“, si terrà in piazza di Regina Pacis alle ore 14,30.

Ai figli Lorenzo e Stefano e a Saverio giungano le condoglianze della nostra redazione.