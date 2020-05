Avenali: “Pubblicato il bando per la valorizzazione della bellezza dei piccoli comuni della Regione Lazio

Regione Lazio – “L’impegno della Regione Lazio per i Piccoli Comuni non si ferma – dichiara Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio – e sulla scia di quello presentato nel 2019 e che ha visto il finanziamento di 107 progetti con circa 4 milioni di euro, pubblichiamo oggi il bando 2020, che permetterà ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti di presentare progetti per valorizzare il proprio patrimonio culturale e ambientale locale, materiale e immateriale.

Nonostante la difficoltà del momento causata dal Covid-19 e soprattutto in questo momento ancora con più convinzione, intendiamo lanciare un importante messaggio di speranza e di ottimismo, certi che torneremo presto a “toccare con mano” l’amenità di questi luoghi che dovranno essere messi al centro del nuovo modello di sviluppo da perseguire.

Per questo con il bando “Un paese ci vuole” – prosegue Avenali – intendiamo dare maggiore impulso allo sviluppo dell’aggregazione e della partecipazione sociale, al miglioramento del decoro urbano e allo sviluppo di spazi dedicati alle attività tradizionali.

Si può andare quindi, da mirati interventi urbanistici per la messa in sicurezza di piazze e giardini, senza tralasciare, naturalmente, la valorizzazione di tutte quelle attività che mirano a sostenere l’imprenditoria giovanile coniugandola con l’implementazione di quel tessuto economico produttivo che fa riferimento ai prodotti tipici, ai saperi, alle tradizioni ed al patrimonio naturale.

Il contributo regionale in c/capitale sarà pari al 100% del costo totale ammissibile fino ad un importo pari a 40 mila euro per ciascuna proposta (una per Comune) e vogliamo in questo modo permettere alle piccole amministrazioni di avere un vasto campo di intervento per mettere a frutto le idee e rendere visibile, con passione e determinazione, la bellezza dei Piccoli Comuni delle Regione Lazio.

Crediamo che con molta attenzione, cautela, responsabilità e accortezza per la salute di tutti, potremo tornare presto a vivere il gusto puro e semplice, dello stare insieme in luoghi magnifici come quelli che offrono i nostri Piccoli Comuni.

La domanda di contributo – conclude Cristiana Avenali – dovrà essere trasmessa entro il 15 luglio 2020 a:

http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/?vw=documentazioneDettaglio&id=53501

